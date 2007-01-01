Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге разыскивают пропавшего 12-летнего школьника
Происшествия

В Калуге разыскивают пропавшего 12-летнего школьника

Евгения Родионова
26.10, 13:41
0 704
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге объявлен поиск 12-летнего Игоря Смышляева, который ушёл из дома 24 октября и до сих пор не вернулся.

Подросток достаточно высокий- около 160 см, худощавый, со светлыми волосами и серо-зелеными глазами. На нём была серо-синяя куртка, белая рубашка, темно-синие школьные брюки и серые кроссовки.

Это уже не первый случай, когда мальчик уходит из дома. В августе его уже искали волонтеры отряда «Лиза Алерт», тогда родители объяснили его отсутствие тем, что он «гулял с друзьями».

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Игоря, просят позвонить на горячую линию поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZrRVRiMW9YTENudE1vVU9Gc3U0ZlE9PSIsInZhbHVlIjoibVV2dnVRZHd4NmkrdHhPb3FjTmNpRGxlS1gwY05MUjdZd2tRWmdRT2VqaDdBYkpOb3dRckR5WENrT0FyajRrWGE2SGRTWjdHd3cwcnUvK2V5dGhvUThtdldNeGtmcWxETC9vT1dDWTVGOWRiZlhwN2EzU2R2dDZ5QS9ZZVZua1l1THNBTm1MZVVEZU9VY29qNTJJKzZGNWZaYUtDRXJsWEh4T0djeG1QMXNuK1Y4TFVRK1B5aDBPRzVwT3B2bk5lYlFPWm05ZEEvbTdwTVZHdFliMURTQ1JZaGJlZUNqVGZ2V3d3MGticmhOdFlKSHhKZHhkeUZiRnQ2dHFOdkVJYmszNW5NVks2cUpqaGN3Q2UvbTBZWmJTMm50R2w5aXZ1SVg2NU5iTzBQNkx1QnA1QkNWcXl0MXNnMy9BRWVscGlJY0wvbXlVcHBSVXpZU25xaDAwd1pqMW11VFY1SkxObm9sREJSZWpmeXp0d2RpN0YxRzI5TFJyOEJLdHQ1WG9tTnV6T2E2em03RUpUZmIybGlZSkZsNTArZ1g2R0pPS2xlNVArMUFGRTh1dlBvM1NlMzB6d3lyQS9HdjRnbWFHTCIsIm1hYyI6IjdkZDdkZTMxN2NkZmM2Y2YwYjhjYzU5MGEzNGJkMTc3MDA4ZjAyMWM0MzAzZDcwZWJkNTM0MWYxN2IzOWFkZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldIWFlzdEhMQmdyd3JJakNPRXBQT0E9PSIsInZhbHVlIjoid3RjL3Y0c3NBdnpBRDBxSVlsRURJRDhpTlpUVkUxSlNxaWJncVhOMUY4S1A5TEJYTFJGd2ZLMll5b2tIbXA5SjVzSHdsdXlUS1ZDMWtFeDNtbU5sWC9rY1VCdXRqUUhubjA2eXdlbVRQNzJEWDJIbzJzVWpuSDdsUmF1bDNFK2ZyQ01jT3BiNHRidWhHQnZJZzBMUFdaRlluQjFqUk1pTkE2ejBoaHRuZmF0eVd2cG1VVnBkTzBxUzUxUUwzZEJqcHBGS3VkWWR4V1Z4R3VlMUlZUHFXcmhrN2txYVFRdStWeXZITzBaRDFKYlJDOWh0ckMydk9NSStBMytQWjR3N1MxbkRwUStXc1QwREVJU3hMNk9PSndMOHRPZURLMGdXVDJNY3FERFFXczBFRzhrSU0vV0tpNm91cHBsOHYyMzU4amh1TjVVdHJjb0htcEs3YjQyb2Rldyt2YU8rNUt1Zk1kVG1OMXpwSm0raGlwb0EwRW95OXNhZTlLOTBHdDc5SnNCTVFXSzYwaWRFRUgrS0tWWEc0MUZjcVljMnoxRitUaG9IUGFoRjBsajJCTjhRQXF4Q0JlaENWcEROZHRTc3NqZFB4OGd5SjhhcmVReWZDSmphOC9EbUZzVGJrUEc5NmtRbzFnYmdmbnFGWXJtQ2k2UWJXZEZVS2Z1UFY0K0tsbERIdm05d0doSU9sSlprVWwwOEpHWGlpODBxKy9wVVMyTnZwTCt6MTJhMVJWWmpVWnhRK2cxdStRRnY2Um5NM1FEb1lzYlFOTFBraWVCRmxsSmpMQWNGRDl0dmEvYmFDMWlLQkVXUFY3OUlXMHkzOEs0NlFncHhXYWdTV0hETyIsIm1hYyI6IjkyOWIzMzNiMWE2OTlhY2M3YTI1Njc5Mjg2MWNiNWM0YmY1YTE1ZWIyMzU0MzVmMWI0NTIwYWE4NjM5NGE1OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+