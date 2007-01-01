В Калуге разыскивают пропавшего 12-летнего школьника

В Калуге объявлен поиск 12-летнего Игоря Смышляева, который ушёл из дома 24 октября и до сих пор не вернулся.

Подросток достаточно высокий- около 160 см, худощавый, со светлыми волосами и серо-зелеными глазами. На нём была серо-синяя куртка, белая рубашка, темно-синие школьные брюки и серые кроссовки.

Это уже не первый случай, когда мальчик уходит из дома. В августе его уже искали волонтеры отряда «Лиза Алерт», тогда родители объяснили его отсутствие тем, что он «гулял с друзьями».

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Игоря, просят позвонить на горячую линию поискового отряда: 8-800-700-54-52.