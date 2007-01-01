Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Под Калугой ликвидировали последствия ночного ДТП
Происшествия

Под Калугой ликвидировали последствия ночного ДТП

Евгения Родионова
26.10, 09:50
0 507
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 25 октября, поздно вечером в деревне Кузьмищево Тарусского района произошла серьёзная авария. Автомобиль «Митсубиси» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Есть один пострадавший.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы: спасатели МЧС, экипаж ДПС и бригада скорой помощи. Всего для ликвидации последствий ДТП было задействовано 9 человек и 3 единицы спецтехники.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQxRzYyUFBlVlNJUWlYZTFDemIzUmc9PSIsInZhbHVlIjoiSHVXUFB5UGRaT3BSRmxFV0JtY0ZLZEtvbWQ0dnZQVnVvOEszSnJCWk1nZXQ2K0FmKzJDSDlpRzNab2pWVU1oRVAzTE5TM0poUkZxem5HcFd2a2E2RlRwZ1NaRkY3WTZGR24zSmtRaHRTcmNHLzBrK284U1ltcjZnLzJab1dHRzNTdkFOc001QTU0bnZLczFuWkN3OWZxZHR2NDhUaXJTZ2FKN2wySVNDb2xnU1N3OHVqZmYrcW0vKzg1cnh3SGdpRXBJakwzSVgzcktKcUsxRTNnT1p0TmYwZkJpb3RSV3pXckRHT21idWxhVmRNU2FRVVkxUjBxWXhFckttOGRPQmpBNjBKWDRjV1QvY1puNkFqTk56VnVIVUNCd3A5b2lHdmlUU0JyNmpPeWhFcXlyT1A5RmJ3OW15Qld3RXY1WXJkbW4vYTVmTlZIZHUxTXV0cTNjYWxNKytWVkRNOWttR3lJUzFzeWxBUnpkNENLUDVkaU9JZDFEbEZGU0V5STVXbWdPNFVnazRuNXBQeE5tVjRJUUQvVFUya0VTZ1FnZjI1VTN1c2dibzJ1VnV4cDFwa01MVUs0N2NXemRKS2o0RiIsIm1hYyI6ImJlYjQ5YTJmN2QzZGNhMTMzODVlZmVlMjgwMDVhZGJiYmZiZWNkYmFiNGZlZWM2OWM4YTg4M2QyYjkwN2JkMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldjUDFRVmRkakMzdWFlT3pkVW9mNFE9PSIsInZhbHVlIjoiOHVwdmFhZTI0cG0rclRRODNWMFlCdVBoZXBONEw4dnNhL1ZSTmxzbDFiSVFhVUo2UDhyTXp6MWp6T3d0UnRmQzN4L3BVS2c3WlV2UTZGVGNOM0ltanJNQzdxTXNaNitLMkpUY3BmaXZYZVVJSmsvcTZLWXJ4NUhLMFB6aHFZS3hOR1EzRUFiR1dkUlIydG1MdXp6Y1Q3WDFFSlVFYzJURW1ZTTg3TmphRm9pY1N4QWRQRlAyUlJyRmNUbTZpY21YOFQzTFlCWHB3S3pCVTVrSE5WMFNsbzdkRDE1WTJTWFRlYUFBYTczbUFGN0xybFVUUjRrZXZyVDhFZ0dneEt0M0c1a0tIdWVDc0VoRVU0cU1HUk9rc2tFZE11NjZYSDBmcHJrOEVMMzZ1dUlGdTdnYUduRXlXWDRwMGdrcDRPSTMrYW16Uis2ZnJQUWhXWmRXYWVFanRIS1o0M3NTbGJMQUVBbGJIQkRCTmRsME5Hd0VraTQyNU1kd2VSYk0zcmF6VTBuRzFOKzhTcVpTalFFRk5sa1VvUkZVTjlUK0RCZWo2eGJpYnlyd3NMYlRHa1N4YUd4czJFcHdDZ0cwTURxQ2RWMzRQTFh3Y1dSd2lUREhhVDY2MHpoN1YxQ2xjdHBNTzdIUkxXQmNwc0ZNN0JVc1djc1M1V2h4cStPYmFiSldXYUd0anBSQjkyb2g2ckxzMWEycWl0ZUU4aFFLb2NEMFgzbmtqN2ViWUxWVkdwY0xLdGFrSEZjS1VFRkFVTmlFbzdWUVRoekUzTlJxV3VnM2xmTzB1QTE4cjc3RHg4NmNFeFhjTDVaRWg3bFRZeSs5SXZTY1JoQytONmJSaVVncyIsIm1hYyI6IjgwMTIxZDJiYTQ4NWZjMWU4M2EzOGMxNTUyYWQ5YTRkOTNjNDMzYzRmMjU4MjI3MGQ2MGFmZmE0Y2YyOGI5NTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+