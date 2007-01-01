Под Калугой ликвидировали последствия ночного ДТП

В субботу, 25 октября, поздно вечером в деревне Кузьмищево Тарусского района произошла серьёзная авария. Автомобиль «Митсубиси» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Есть один пострадавший.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы: спасатели МЧС, экипаж ДПС и бригада скорой помощи. Всего для ликвидации последствий ДТП было задействовано 9 человек и 3 единицы спецтехники.