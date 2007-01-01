Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Стали известны подробности смертельного ДТП в Калужской области
Новость дня Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.10, 14:40
0 861
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вечером в пятницу, 24 октября, трагедия произошла на улице Боровской в Балабаново.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Киа Рио» около 21:15 у дома №62 сбил пешехода, который пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.

После этого автомобиль врезался еще в один автомобиль «Киа Рио».

Сбитый пешеход скончался от полученных травм, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVuWmcwampYSDJFVzBBMkVhMVhPZlE9PSIsInZhbHVlIjoiVFlrYnhUd2Z0dGFNenZObFVLUkNGVzd2emlYNlpZMnlCcjlFcXh0S0pISlFKVTBKViswUkduVys4Y2ZYSW90QTliR2lZWERDc1ZkQmJoSWpESjZFTFA2VVozTkdWSVdZNDJZQXIxK3MrWE4yeWhsQ1pDVGl1WFdGTE5HUzVyT291bjdHdGNQaEVXVW5rTWVxODhvdjdnSmlUeVIrRmp0OTBnNmxkOEsydmNwSW95RCtyNUhhc1RYdWFPU2Y5ZWIrSGd1QmZPdVI5cVpwaWduQ1AzTFBaMnVOQUZHcUQ0U3lHa2ZuVVRCdEwrUnU5WXZKd21zTnM1Z0RLOHR2V3NnRDNZYlJzQkRzQ3Z3V2NtMTdzZXlNVmNXcjBhdVMxN2psRDR6WVIvRFdmdFFZOHlscDFhaVhuRzhlSUhNeWpDWnQxYjVZdndQeU8vL0FZcnhTc1hEdkQzbitBWW53dzRjaEZVd2FvaFBadGc5MmovaUg1akx1eW5pR1hvYk5RVEU4VUxOR0pScC92K2tmMGkrelBzbE5XNzFiV05zeFc1dVBpVFNWMnRNZEdSR1VKRFNiNzJpOWlZaDh4NTBLazF3RyIsIm1hYyI6IjA1ZjE4YWNmYmViYTRlYzgxZjg2ZTc0OGI2NTE3MzgyYmQzY2U1MDYwNGY5NjA4OGQyNWQzODk5ZjZlMGZjYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndqY0psT0xIL24rUHptVHF1TW5GZFE9PSIsInZhbHVlIjoiL3hsMjVtdVJ5ODVYOHdBSlJ1eVAxZHU1ck9mSWliM3hFV3ZncVMrUDd4Ukg2WXBzY1BHeEI2NGNqcHEweGNkKy9iTUN6Ui9rMW9iME1DQXhWQjQ1TWRwaWROZW1iTUZZZ0ZRa3FvQm9XdHVlQzlMZU9FbmV3UFF0MS9JeU8wLzNVdFJLbTNBZXlPamxDTFpranBqam53RW12aDdZWXRKZFJ0TTFzaE0zQUJPRzNUMmN6ZzhoQ09obTdUSGpJdlVFSmY4OFNQTDYwOXJpdm5HbGZxcVZwK0VWMkh2bDhHMkVSR1pzbmRMUTBHRXRBV3NSVHpMbnZNdjkzU09vZnJZUHpZeWRjdTg5RXEydEE0eGxuZGtsbkEydmVCdUtyYVBmdityMXNXbFdGSWR2Vy9XQWNqSC8wTW9MaGppLzRWS1NRRlZpNGJLb1JDQW1kUnZtRUtudCs4YTgvU1kwQTBhU1lRcmhra2RCcnhzcCt3eEpSNG4xUyt5YlNXNFgveEc3Y3ZlN3p6cGNxRlVxQWxrMkZVdlkwbERjTlI5SFF4cGs5b2JrbU1CQ25aYkRwa3F4QnhXd0hnV1lidGs0MkM2bXVXV1pjSE15TzNoZFVyNDlzelJsRHlVNHVFYjRmK01MVm0xWGNjQyszVlRLaXVlRDF0UVI5MjZ1S0RxRi8vMFFDblhyUEJxSGR4T1FQbTJoNjN6cmtrT1ZVclhRWGFUTHRnMUZRTjUxZmdkQlNwWDdFdFBQK3Q4aXVoS1d0VTBHcXhoMm9VbkJNckYwSk1Bb2JLbGxrdlkybWZpelhDWEI2RzdTeDd1c3R3Q0xwd3NLT2xwVXpwV0NiWlQ4OGZobCIsIm1hYyI6ImNjYjAzYWMxNjA0NjFjOTc5NTI5YjcxZTMxMzcxZDQwMmZhNDAzYzgxZWY0NTMyNzhiZTFlY2Q3MjFhMjRlNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+