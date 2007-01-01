Стали известны подробности смертельного ДТП в Калужской области
Вечером в пятницу, 24 октября, трагедия произошла на улице Боровской в Балабаново.
По предварительным данным, 52-летний водитель «Киа Рио» около 21:15 у дома №62 сбил пешехода, который пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.
После этого автомобиль врезался еще в один автомобиль «Киа Рио».
Сбитый пешеход скончался от полученных травм, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
