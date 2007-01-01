Афиша Обнинск
Маленького ребенка без родителей нашли в Калужской области
Происшествия

Маленького ребенка без родителей нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.10, 08:07
Читайте KP40.RU:
В ночь на субботу, 25 октября, мальчика обнаружили местные жители в деревне Верховье Жуковского района.

Ребенок не разговаривает. Временно его поместили в больницу.

Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» просят калужан помочь с поиском родственников этого малыша.

На вид мальчику около шести лет. Рост – 130 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

