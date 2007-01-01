Шапша рассказал, где в Калужской области сбили 13 беспилотников
За вечер пятницы и ночь на субботу, 25 октября, силы ПВО уничтожили над территорией региона 13 БПЛА. Об этом рассказал на своей официальной странице губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники сбили в Калуге, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Медынском и Кировском районах.
Губернатор подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Разрушений на земле нет.
Из-за атаки беспилотников закрывался аэропорт «Калуга».
МЧС ночью рассылало жителям сообщения с призывом быть бдительными.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь