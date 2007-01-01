В Калуге водитель выпил бутылку водки и разъезжал по улицам

Машина хаотично двигалась по проезжей части в районе дома №14 на улице Кубяка.

Когда автомобиль остановился, к нему подошел сотрудник Росгвардии, который в тот момент был не на службе. От водителя исходил запах алкоголя.

Сотрудник правоохранительных органов своей машиной заблокировал нарушителя и вызвал полицию, сообщили 24 октября в Росгвардии.

Виновником оказался 31-летний калужанин. У него зафиксировали 2,5 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе – это соответствует одной выпитой бутылке водки.