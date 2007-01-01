Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге водитель выпил бутылку водки и разъезжал по улицам
Новость дня Происшествия

В Калуге водитель выпил бутылку водки и разъезжал по улицам

Дмитрий Ивьев
24.10, 15:35
0 622
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Машина хаотично двигалась по проезжей части в районе дома №14 на улице Кубяка.

Когда автомобиль остановился, к нему подошел сотрудник Росгвардии, который в тот момент был не на службе. От водителя исходил запах алкоголя.

Сотрудник правоохранительных органов своей машиной заблокировал нарушителя и вызвал полицию, сообщили 24 октября в Росгвардии.

Виновником оказался 31-летний калужанин. У него зафиксировали 2,5 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе – это соответствует одной выпитой бутылке водки.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
10 оценили
0%
0%
30%
0%
60%
10%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRxS2ZYaXpEbGY2M0F3dFJxM1F0dEE9PSIsInZhbHVlIjoiWkpGWjBuTXBoaWZRdmdKUklmaVFKRWlwUHUydG9jbDNOc0l0UVBEdkhZM3RuUytGVWxRV2lVeUNtdEZ4UFBwQzNIUzVPTHgvQUdSb1A1eFZDSWVqSFBuWHlUY3NvZkoxOVpWZzVCQlFzb2tRbnU4RzRlOWRZVTl6d2c3SVNTU21NVHVpR1dxWktySnpoZk5rRTNVc3hXeDNtOGpwRjlXRWhKNFZlbkFvVHdHcXpVNkNZWFZyZmY2Um00VSs5OCsrSGhHZkY4ZzB4K3F1TThLVEFyeUFXTkZzdkFGbjgwS05CcmRSWGZ5dWk4UmlMaVZ6UnhkWWZ0TnBvWDlOdjlLeU92OS9IbzJXR1lKY3VTY21HVU02M2VQVDdtVjNzdG5US0ltOUxzZ2poZHZqQUlXWVgzK2VIV203VUpUTXI5MlNXWUsvUVpUcW16WklRRjl6SkNtRHpmOXU2NWs1NkRwWWZEZ1hjZHhiS1BrUjNBOXpIbDU3N0Z0QTJPNkIwdXJhQnFFWFkvUFZMQWZBNzRLaEdQbThlWk05dnZHS0E5NmkyYi9HRjNCNmI0VlRtSVdVRGIrcVNDVDUrNEJMNEQ3cSIsIm1hYyI6IjM1YWFmOTAyYzhmYmJiNTcxMmVkYjBlOTk0NjZkZDY0Mzc0MWYwMTM0NmFhOTM1M2I1MGEzNWE4YmUxNDY0YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1NaHFzYllNMDdxdi90dDNGZ2VIb0E9PSIsInZhbHVlIjoiWUdSQ0swckNRZmQ4dWp5VG5UU0FGOTlkRFhtMURYS2cra3hQQVl4T3FvcDcra2huSnppdHBuK3pBbnVlZFlLV0ZHcVdlSjRCVzVOR05ZWno5Nkh3ZVVJT2dNTno3a2lNRWVkWjBnR1RPdW1aMkxIbEFWeGlVWWh3NUg4RWsydkVia0lUZnNweEVETW9RRm42c2c3azNHaTBtcml4SUJqQlk0T1N3QldRcFRNRW90Y1phWnJoTWZqNnR3Ty9XdWJjajBFaGYxT3BOLzlnb094ZDlkclNlSFBoSXhpMktDS2xqOFVjcTJ4YkZwQW9zbkV1OHd1VXBtWVRYWmdRS1FQYmsyT1g0cnVQMmlhSmxxb0RwQ1BBVU1QcTJ2NHNSV2llODV4aHg5cjdoQ2JnbHZ5dndWYnovMm9Gd2krU1FreVRzYXE3SkZlbGpZNDZVNkpITGtLVS9uNGRWTzl5bFlOM0hWcEJTZXNXcXFsU3g3WllwUEloWGNHejdjZzRVcFNybjdpK3JFRFMzS0Z0bkF3RHJxd1B6VlJWdEFpbnVKZEd0Rk1MS3piZnVveGJGV21SSXJCaTRkZHZWemNtQkdDSGZiNHNXamRNVTMwUTRsZUVxYjd5MXZoYVltcEJVQUpZUHJwNkxwVUpYSDZvb0dnVDA3Z1JZZHdJVlZZbXFGTHZwbVFJbjQ2Vi8weTlkQTdaWC9GbUErdGpTYU02R056dXV6dm01R3Q5SFNLQ01HdXpPZUJmYTVBaDZ1YkxKd2hNdVVxZVgvSGlWb08vYVNad2dPZzdza0JnVnVUVGROUThLTmVwVUJlaVZYUFBKY3BoREVpZnh2Y1g0bGpPL0Y4NSIsIm1hYyI6ImM4MmEyM2ZkNzdkMjY0ZTI1MDkyZmNkMDcxMjBmNmI3NDMwODc3N2NlNTg4MDQ3MGM5Y2FkOGY5YTczNGU0N2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+