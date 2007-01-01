Афиша Обнинск
В Калуге сбили 11-летнюю девочку
Происшествия

В Калуге сбили 11-летнюю девочку

Дмитрий Ивьев
24.10, 12:54
Около 17:30 в четверг, 23 октября, авария произошла на перекрестке улиц Энгельса и Чижевского, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 38-летняя женщина за рулем «Хендая» ехала по Энгельса и сбила школьницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую девочку на скорой доставили в детскую больницу в Анненках. Позже врачи отпустили её домой.

В полиции призвали калужан использовать световозвращающие элементы на одежде - они в разы снижают риск подобных аварий.

