Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге мастера вагонного участка отправили в суд
Происшествия

В Калуге мастера вагонного участка отправили в суд

Дмитрий Ивьев
24.10, 11:58
0 704
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Расследование по делу о несчастном случае на станции Калуга-1 завершено. Как установили следователи, 28 января нынешнего года мастер вагонного сборочного участка дал задание электросварщику устранить неисправность на грузовом вагоне. 

Работник поднялся на деревянную лестницу на высоту около 4 метров, но не был пристёгнут страховочным поясом и не использовал специальные крепления. В этот момент кабина движущегося крана задела его - сварщик упал на бетонный пол и получил тяжёлые травмы.

Выяснилось, что мастер не обеспечил безопасные условия труда: не проследил, чтобы работник был правильно экипирован, и не контролировал действия коллеги, управлявшего краном дистанционно.

Теперь мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил охраны труда, повлёкшем тяжкий вред здоровью. Все доказательства собраны, дело передано в суд, сообщили 24 октября в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjA4bElyQlpOWUNzajZYSmhIUzZsYmc9PSIsInZhbHVlIjoiQnZkU0Vmakh4SWU0cFdISU9DaVlqZVZRaDgwTENsNlloTXJJM3d5bjJzWVRydGhZS3hBMU5qaTcrUlpQREx5RTVMdHFZR3ZYb0NSQXhPZGhSS3Zkb2tFZUVqZmV4WElEWXJuVHNvRFlHeEpHR0JTY3lHaWJHMFFXYTdUT0xWb2JSYW9nOHFMU1BwbXdhMWdVYXBDcEY4azFXbGN4L1NrSXpyczNaUXhqRllkY1pBcTJIM2Y5bEpDak92VjRMRThvTHBLWGxwWm5lTFhSRjVrVTRFR2FEazNCTnVEdnlBcGJQcDlWQlU2QW1NWE80TTU3RnQ2ZzhtajlGa2lOcHFpaGErUlh3NEwzR2ExM3RPOWxlYzVoQkZ4RjNITWNlN1NScWJLZlFqTnloN0Jwa09Xbk9waGpWWWJwSVpCdFhWbG80b1I2RWtiWEN4RytVL1VGYnpIQ2MxZmpxOEhiWjZiY2tyVHJKT0NLYm5QSm5CUU1JQWxJSFEvWUtBdGxQSDdydkFJNzhtT0dtL0JhbFQ4RndxMGxHWlltbEx0R09wbjZNV2IvN253VEpLOTVlQVRYM3RSYnlsUTNLdHNKRnNSbyIsIm1hYyI6IjE2YjM2NmJiNjNkOGJhODczOTgwNjFjYTI1ZjdjY2Q4ODVjYzcwY2I1OTVjOGI1MTE2ZmRmNWEzMTNiNTc2ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFkNVlwa25KRHk1eS8vT3hxT1FhbGc9PSIsInZhbHVlIjoiVzR2MmRBYVBrTDliMWcydFJ3V0ZnekxwMzZMMXpWVWl0UHErTHNqR29aM0lzWkE0bVFvMnV4eXVaRU8vSGZ1UjI3UnZVU0FxblFKM3RCbWViY1V2L2xCcnFiZ05DWWJ6SXZnZStHVktmZWs0dzRiSCtsYWljeUVUaGsrTXJ1bEJRYWFYc2dVcnZ6TFJWZnpzanMxcFhvb00vdmdIYTRmWmQyMlBoUTdDRXpGZHdvMkdERVM4MTJZb0pKS01FYlJ0RWlRSmVSQmVUWjMraVFySTdYVXBicnZ6SlB2c3p0NEpsRURtSTB3SmdtejVQaFZjYVNHMlF3ZEhTcEFZY2daSHZxdlNGZGQvVWM1d0E2QXdnRS9HbmtwYkZhSXdvTXdUV2NFQXhxVGZRdVRQZkduVzRqbmNleE5pbmRRbERYdjY2TlhXNVNIUkRsblVQdG9TeTJ4eHU4MW44a09LM0JnZEdNZXM1ZUV1QXFoRFkyZERTRXJsc0U1dUh2VXg2Y1VtZG9VakNhTkJrdFpSd04raURialRrS0hrNmoxZG5JK3JXNTR4OWJrdkc3T0MyR1kyUVQ4T1YyOHNkUGkzY3Q5cTUzRHR5VHozc0VDdys2RkYwd1UzdjdjVXNEeVUyQXoyZkwzcTVzOG1tSVduYVhoUWMrb0ErVFNWZS8xdU82ZWRNVVI5MWZ0dDZyUHR4SC85a1o5bUNxbllyRTYxcVFrOHlSUVVSbDZSeVo0MGhkMlBsMGRyZ0ozTEFtb2t0eHBnamlySmdpcmxhc2txbUtHKzgrTVF1MzVCQ3ZWandxM29EbXV0OWtROWpjY09hcFlLN25pU0NRNUtEaTlzZW80TyIsIm1hYyI6ImM5NmZiYTA4YmRlNzIxNWQ5NWRjM2NmN2E3YTQzMjRjNDA5M2U2NGNkMDJmMGNmNzYyNDRkMmRiZGZhOGVlNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+