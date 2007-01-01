В Калуге мастера вагонного участка отправили в суд

Расследование по делу о несчастном случае на станции Калуга-1 завершено. Как установили следователи, 28 января нынешнего года мастер вагонного сборочного участка дал задание электросварщику устранить неисправность на грузовом вагоне.

Работник поднялся на деревянную лестницу на высоту около 4 метров, но не был пристёгнут страховочным поясом и не использовал специальные крепления. В этот момент кабина движущегося крана задела его - сварщик упал на бетонный пол и получил тяжёлые травмы.

Выяснилось, что мастер не обеспечил безопасные условия труда: не проследил, чтобы работник был правильно экипирован, и не контролировал действия коллеги, управлявшего краном дистанционно.

Теперь мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил охраны труда, повлёкшем тяжкий вред здоровью. Все доказательства собраны, дело передано в суд, сообщили 24 октября в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.