В Калужской области пропала 66-летняя женщина
С 22 октября нет связи с Татьяной Головановой из деревни Новоскаковское Дзержинского района.
Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.
В ночь на пятницу велись поиски, однако женщину пока не удалось обнаружить.
Ее рост – 165 сантиметров. Каштановые волосы с проседью, худощавая. Была одета в фиолетовую куртку, бирюзовые брюки, бежевые резиновые сапоги.
Всех, у кого есть информация о женщине, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.
