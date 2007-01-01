Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области пропала 66-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
24.10, 11:45
С 22 октября нет связи с Татьяной Головановой из деревни Новоскаковское Дзержинского района.

Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.

В ночь на пятницу велись поиски, однако женщину пока не удалось обнаружить.

Ее рост – 165 сантиметров. Каштановые волосы с проседью, худощавая. Была одета в фиолетовую куртку, бирюзовые брюки, бежевые резиновые сапоги.

Всех, у кого есть информация о женщине, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.

