В Калуге насмерть сбили женщину
Около 12:10 в четверг, 23 октября, трагедия произошла в районе дома №52 на улице Салтыкова-Щедрина.
По предварительным данным полиции, 54-летний водитель «Хонды» двигался со стороны улицы Беляева в сторону улицы Николо-Козинской и сбил 72-летнюю женщину.
Пенсионерка шла через дорогу не по переходу. От полученных травм женщина умерла до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
