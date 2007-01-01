Еще семь беспилотников атаковали Калужскую область

Утром в четверг, 23 октября, их сбили силы ПВО, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Три БПЛА уничтожены над территорией Думиничского района, два - над территорией Кировского района, по одному БПЛА - над Жиздринским и Ульяновским районами.

- На местах работают оперативные группы, - заявил глава области. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, в ночь на 23 октября два беспилотника сбили в Кировском районе.