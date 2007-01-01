Калужская прокуратура начала проверку из-за слива канализационных стоков возле эко-парка «Биосфера

В среду, 22 октября, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила об организации проверки по факту слива канализационных стоков вблизи эко-парка в Калуге.

По словам прокуратуры, поводом для проведения проверки стали сигналы от представителей парка.

— Проверка организована после обращения представителя эко-парка о загрязнении окружающей среды в результате слива канализационных стоков на рельеф местности в районе парка, - рассказали в ведомстве.

По окончании проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.