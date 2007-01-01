В центре Калуги 93-летняя женщина пострадала в ДТП

Авария на перекрестке улиц Королева и Гагарина произошла вечером во вторник, 21 октября. Как мы уже рассказывали, ДТП вызвало громадные пробки в сторону Правого берега.

Очевидцы сообщали о столкновении инкассаторской машины и троллейбуса.

Как рассказали в полиции, 25-летний водитель «Фольксвагена» при перестроении врезался в троллейбус.

В салоне троллейбуса из-за этого упала 93-летняя пассажирка. Врачи оказали женщине помощь.