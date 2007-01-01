В Калуге нашли парня, который сломал деревья на улице Кирова

Вечером во вторник, 21 октября, полиция опубликовала видео с извинениями 19-летнего молодого человека из Тульской области.

Как мы уже рассказывали, на выходных ночью на улице Кирова сломали три саженцы липы, разбили стекло у тумбы «Безопасного города», а также повредили вывеску музея и фонарь.

По записям с камер наблюдения виновника нашли. Сразу после погрома на Кирова он уехал домой – в Тульскую область.

Сейчас полиция проводит проверку. Пока не уточняется, будет это административное наказание или уголовное.