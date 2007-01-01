Афиша Обнинск
В Калуге выясняют, кто разбил четыре машины на Терепце
Новость дня Происшествия

В Калуге выясняют, кто разбил четыре машины на Терепце

Дмитрий Ивьев
21.10, 12:02
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел поздно вечером 19 октября на бульваре Моторостроителей.

Очевидец снял на видео, как некий мужчина сел за руль и, пытаясь выехать из двора, повредил припаркованные автомобили.

Во вторник, 21 октября, ситуацию прокомментировали в управлении МВД по Калужской области.

- В полицию поступило 4 заявления от граждан по факту повреждения их транспортных средств, - рассказали нам в полиции. - Владелец автомашины, на которой был совершен ряд ДТП, установлен. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

