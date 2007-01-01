В Калуге водитель разбил шесть машин, пытаясь выехать из двора

Наш читатель прислал 20 октября видео из микрорайона Терепец.

Очевидец снял с балкона, как водитель легковушки пытается выехать из двора, но навыков ему явно не хватает. Мужчина повредил несколько припаркованных машин, но не остановился.

По предварительным данным, разбиты шесть легковушек.

Пострадавшие автомобилисты сами пытались задержать виновника.

Официальных данных от полиции по этому инциденту пока не поступало.