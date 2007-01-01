Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге водитель разбил шесть машин, пытаясь выехать из двора
Новость дня Происшествия

В Калуге водитель разбил шесть машин, пытаясь выехать из двора

Дмитрий Ивьев
20.10, 17:08
1 946
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Наш читатель прислал 20 октября видео из микрорайона Терепец.

Очевидец снял с балкона, как водитель легковушки пытается выехать из двора, но навыков ему явно не хватает. Мужчина повредил несколько припаркованных машин, но не остановился.

По предварительным данным, разбиты шесть легковушек.

Пострадавшие автомобилисты сами пытались задержать виновника.

Официальных данных от полиции по этому инциденту пока не поступало.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
15 оценили
27%
0%
7%
0%
13%
53%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktJZEkvV3UvOSttUVhPeDRDT0tYdWc9PSIsInZhbHVlIjoiMWxEWDZkdWVXZUhmYmxjOXFLM0dlUEJYTWovbUk5SGc3T1BCRnNudW5RVkN4bXV3QVZvcWRURlpOK3hSSHpvVHAyaFl2NDBEbS9pK00rbnlSMTlsUGVOYjhhRGMrd1l6RHVVQ3FTZklqeVZoQU5qeFJoRnZOZG5FYU5iOE82azgzc1cxRGhWcCtmakJVZlRvUWFjRmpBREdHK0hzMEFWS2tOQUpLYnBIdkdiNmpZMkc3ZjNXa1hzVWhBRFVkQ2ZkR2RKM0hUczkvcmlKNmtHdThDOGJpdEFsYi9vZXIyN2FoRHdLZElrcmwyeGk3c2xRbThiVS9JUkNVczdxQTkzS2lsbXhmL2FJU3krTmhLQnRUSUpTQmRKb3FhZnN1Q1BCRGJxWm1xNU80dmkzRm5IWHpLM1RpV0NWVFFHQVVNVzVKOFVzRmpLNmptVWIwbTZIOFVub0IzdVdKdE9rQ0Y5aE1aY1hpb3kvbnBJYjdNaHpyRjZDQnBKaFZhanB2WXBHUWFMMW10L1dNS2hKTWZOeVFJc080TUw5eEtnTFBKNU1vTDV4MDA4VTJvL2RqeFpDV085MVJRTFladFpRbjcxSyIsIm1hYyI6ImQ3MGZkMWZjZDcwNjZlNWJhYTA0ZmE5OTY4YWUyNDkwNjg0ZDNjNDFkZmZlYjA0YjFjYWZlZmYwN2ViNDQwMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imh3cER1SXBwTVVERHJML0w1cytPdGc9PSIsInZhbHVlIjoiMmtZL2xxaWRHaUt4RHh4TnVaRDFORmUzL0Q3R29uZCtVTzIxRkkrbG0zREdjTTgxdXkxcGk4Y3ZIMVFSSCtPS3JVZmR2MXBVbEpFVzc0amg5OWhPREtHQWxWL09nRUNsekVJV3grY0Fna3RocWNWdlA1S3NIRTFxcXltK1pZMHpNUWQ1ZUxDWG0rYlFJMUhDV2FpMTdNMFAvZjhjb3BNdDdFSDN4N0lwT0lJZ0tVdVQveVFLNGVxeWdIODJsbkpGRkNmVEtUWWRWQ2lIOWhPdU1xNHlySnRiTmRvVUcxanJBOTU4N3VoUkh0ODc3Qjl4SW8rU2ZzbTBkamtFanNXYURnNUUzaXBoY1dpOEJHQkY0elNDWkh6S2dkRFdpRzFIWkdaSlJOVVMyVUVtM0oxMjlnbDRHV0w3QStsSy85WlBDazNlbWlPa3RMTTNjaTdSZXpid0JWbzVOaEJyUnpKbFVUeWh3clVKTHpWZkhnMWJJUm9aN3dYWXk0a0ZFdEl1VGZvSTRIcjV3Y2YrMlZ0RXpvUEh1eEwzOVY1SzRNS3J5TmZDeUVqMXJ6a1JrZENoRk5ySzdrSSt4U1ZpL2FoRWVQMi9pNzljdVZNenZNd2hHVnppU1puQ0xrUFo2MWRONFBuT2MxUUtDMjZVUGhXNXZNMFp2aXRkNnUveHVkamExTkh5UmpaUE50VTZhSU1aTlV2U0JOeVBpMFZTak5YODdtMW12UnZmYzRvRGhLM2h0cGV3SThRV01EY3p4UkhyYUFjemhqQTRreUN4S3pjeSs2VUordEpQc1d2Nk9nRTRpOVNxUFBOUnZjUXRScGFqTUVEdFlqUlRXalIzOFVpRCIsIm1hYyI6IjMyMDhlYWY0NWE0MGYyNmQxYzE2YmRhNGQ3OTM3ZDIzNjQzYmM3OTFlNzM5OWQ0NTZmMmI2N2FiOGI5YmI3YzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+