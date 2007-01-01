В Калуге ищут вандалов, сломавших деревья на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, на выходных были уничтожены две липы на улице Кирова.

В понедельник, 20 октября, глава городской администрации Дмитрий Денисов на планерке рассказал, что в уничтожении деревьев подозревают троих молодых людей и девушку, которые ходили по этому району и попали на записи камер наблюдения.

Денисов назвал ситуацию вопиющим случаем бескультурья, а молодых людей – недорослями.

Чиновник призвал виновников явиться с повинной, пояснив, что полиция все равно их найдет.