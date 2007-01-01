Калужский бизнесмен погиб в Таиланде

В понедельник, 20 октября, Telegram-канал SHOT сообщил о трагической гибели 56-летнего предпринимателя из Обнинска.

Мужчина был связан со строительной отраслью. По информации издания, он прибыл в Таиланд на отдых вместе с семьёй.

Как уточняет канал, турист отправился плавать в море в одиночку и долгое время не выходил из воды. Через полчаса его супруга заметила, что он перестал двигаться. На помощь немедленно бросились местные спасатели, которые попытались оказать первую помощь прямо на берегу. Однако позже мужчина скончался в больнице. По предварительным данным, причиной стало внезапное судорожное состояние. У погибшего остались две дочери.