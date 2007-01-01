В Калуге вандалы сломали деревья на улице Кирова
Две липы полностью сломаны, еще одна серьезно повреждена.
Инцидент произошел на выходных в районе сквера Кирова.
Также там разбито стекло на тумбе «Безопасного города».
- На вандалов напишем заявление в полицию, будем добиваться возмещения ущерба, - прокомментировали в администрации города. - В ближайшее время наведем порядок.
По состоянию на утро 20 октября сломанные деревья еще не убрали.
