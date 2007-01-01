Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калуге вандалы сломали деревья на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
20.10, 08:45
Две липы полностью сломаны, еще одна серьезно повреждена.

Инцидент произошел на выходных в районе сквера Кирова.

Также там разбито стекло на тумбе «Безопасного города».

- На вандалов напишем заявление в полицию, будем добиваться возмещения ущерба, - прокомментировали в администрации города. - В ближайшее время наведем порядок.

По состоянию на утро 20 октября сломанные деревья еще не убрали.

