В Калуге вандалы сломали деревья на улице Кирова

Две липы полностью сломаны, еще одна серьезно повреждена.

Инцидент произошел на выходных в районе сквера Кирова.

Также там разбито стекло на тумбе «Безопасного города».

- На вандалов напишем заявление в полицию, будем добиваться возмещения ущерба, - прокомментировали в администрации города. - В ближайшее время наведем порядок.

По состоянию на утро 20 октября сломанные деревья еще не убрали.