Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия За сутки в Калужской области шесть человек пострадали в четырех ДТП
Происшествия

За сутки в Калужской области шесть человек пострадали в четырех ДТП

За минувшие сутки на дорогах Калужской области произошло четыре аварии, в которых пострадали шесть человек.
Ольга Володина
19.10, 13:53
0 413
Фото: МЧС России по Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили 19 октября в региональном УМВД, все потерпевшие получили травмы различной тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Первое происшествие случилось рано утром на трассе «Киров-Бережки-Фоминичи» в Кировском районе. Водитель Renault Logan не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В этой аварии пострадали сам водитель и двое пассажиров. Вечером в Калуге на улице Маршала Жукова молодой водитель на Lada Priora сбил женщину на нерегулируемом переходе.

В Людиново за вечер произошло два наезда на пешеходов. Сначала водитель Hyundai Solaris сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, а затем на трассе «Людиново-Жиздра» водитель Nissan Tiida совершил наезд на пешехода в темной одежде без светоотражателей.

Автоинспекторы напоминают:

- Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Новости по тегу
происшествие. дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFudXRkcVhqd1BUSkhSSXhyTzJJd0E9PSIsInZhbHVlIjoiemZKWHIyRU1sNHljeklOeU5OWUd3NjlBOVVGQ3dwcG1Ucmlyc1dkLzBjNnBDV01UZ2U5bnI4NEZnSGxJd25xeHQ2amhwUkJ5MHc1STZSSENoSFdjUS9NK2FqVlVaU1U3N2RnUERYVHE0RmF5U1hzVnZZRUtOTy9CSWRGVTJtaVBFclF5ekZETk8ydStTR2hqVnZFU2F4d0luZlJXSktlWVBJQlVMbEN4eWNkRVBrSjROcDV4eGh3UDlaTjFqZjVnQ3JvS2EwZ3B1UUtjNDdVVjRwZDRiZTZDdGRXWlN6VVpmd0V4WFNWcjNuY2dyZEhLK0F1Smk0c2htVmtJS1V1d0ZlUU9tZlU2YXE4RCttS0oxQUhVbmJTZXFxWjdza1lyanR1L2xibUVkNlZXT0xPeU1ZemduVG1tU2QwSDNpR1ZkN09ENXU1K0VCU0FBaGhkTHI2bWtaNzEwTkhSb3k5cmlYekQ3ZVdzTlU1bElEaEdrNHFMeXREbWd2UlJMT1JBVTJjVXY3UGJNUVpYNDJlQ2J0SVQzNXcvb1Zacmc0TnN4bloyQzdiSldDdERpRVRRcmdYaHJnbGtPZXR3dk10ZSIsIm1hYyI6IjU0YjQ0MzIwOGU4MTEyNTgwOTM5ZjBhOTg4ZTViMDBlNmExNmRiMzJmMGNlODIyZDA0ZDgzMWNiYzFkZjA2YTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilo1K2ZBWlhBeUI5TjNVVnUybmR6RkE9PSIsInZhbHVlIjoibnVtWkRleE15R3dHdFI0TlZtOTI5MG5TWXNBWWg4OFpZRFFzY2Z6ZWFVUzVoOVpDN09YSEdLOVUyNDJESnN6cmJEbW9sMmsyM2NwZmZCWi9LaUlDT1lhLzU0VDEwTVNQa0ltZDNRYko2YlpmS0NKMC9icmhNL0hiZmVMVUpFK1hiZHJFVVZiNU1rYk9Sa3o4aTFUT0RpM1h2SVF2WEZRVTZGbVo3VytmdWhRV2QxbGU3ek9td1FMWmU2WFN3dHlFb3ZnZ0NWbC9GbisrTE5FbTQwV0Z5UFlneGpybXN2WEpUSVpGYU1kT3l0SFJxaGdmVXNLM29ZWkxlWnBBOXcrRTdiWjVhMklvYjhhNmhXV0t6aDJ2SXFNTGdqVDN3dmtlbVFQbmFOTUJPdllIMVRGa25lM2FRcDMwK3ZybUJOM09VYWhUZ1VpWGY4RkplM1diQkE4YjFsVXlhY2VqakVtekVDUm9ONDhyaUNrU3JIMnlubW5JcUhpYVRsRWh2TnpoLytYWUVxd0ZLQXRpYmNvYTluaXBnRVJtUDg5a0ZGclhQOEpvTUYzUmRKZStGa0tjK0JnKzJvWXFNb0tlVitsMTJiYWkwMDlGUDBwTjJQYVRQNXZ2L1dnTFVUMUhCY1R1a1F3eUlIRGZ0THAxMXhWYjlLZEI1R1JJL2RUUTM4MVlUUVZBamRIZ1FFak1GV3JrVzhPVEtUUlozVFpLQ2JvYS8rRldkb3Z0SFJjYjlRblV3ckdhS1ZIcnUyNnI5K3AyUEhSK2xYV0RwTk1DWm4xb1AwaGVOdlFJMW1iK1hwS1NweGY5M3VyZFZqUkVCSWt4TDZLNUNySzVYNm1wR3UvRSIsIm1hYyI6IjhlNzYyNDFhMWMwMTZjYzIwMzBmOThkMGI5MGFjMjk4M2YwZTQ2NzM5YmIzYjY2YmIzOWU5YTQ2NzNlOTdjNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+