За сутки в Калужской области шесть человек пострадали в четырех ДТП

За минувшие сутки на дорогах Калужской области произошло четыре аварии, в которых пострадали шесть человек.

Фото: МЧС России по Калужской области

Как сообщили 19 октября в региональном УМВД, все потерпевшие получили травмы различной тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Первое происшествие случилось рано утром на трассе «Киров-Бережки-Фоминичи» в Кировском районе. Водитель Renault Logan не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В этой аварии пострадали сам водитель и двое пассажиров. Вечером в Калуге на улице Маршала Жукова молодой водитель на Lada Priora сбил женщину на нерегулируемом переходе.

В Людиново за вечер произошло два наезда на пешеходов. Сначала водитель Hyundai Solaris сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, а затем на трассе «Людиново-Жиздра» водитель Nissan Tiida совершил наезд на пешехода в темной одежде без светоотражателей.

Автоинспекторы напоминают:

- Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.