Полиция разыскивает вандала, разбившего машины на Правобережье в Калуге
В ночь на 18 октября в калужском микрорайоне Правобережье произошел инцидент с повреждением автомобилей.
Как сообщили 19 октября в УМВД России по Калужской области, около часа ночи в полицию поступило несколько звонков от местных жителей.
Все звонящие жаловались на одного и того же мужчину, который целенаправленно разбивал машины. Однако прибывший на место наряд полиции уже не застал хулигана — тот скрылся до приезда правоохранителей.
- В настоящее время правоохранителями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание правонарушителя и привлечение его к установленной законом ответственности, — сообщили в региональном УМВД.
