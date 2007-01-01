Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия Полиция разыскивает вандала, разбившего машины на Правобережье в Калуге
Происшествия

Полиция разыскивает вандала, разбившего машины на Правобережье в Калуге

В ночь на 18 октября в калужском микрорайоне Правобережье произошел инцидент с повреждением автомобилей.
Ольга Володина
19.10, 11:01
Как сообщили 19 октября в УМВД России по Калужской области, около часа ночи в полицию поступило несколько звонков от местных жителей.

Все звонящие жаловались на одного и того же мужчину, который целенаправленно разбивал машины. Однако прибывший на место наряд полиции уже не застал хулигана — тот скрылся до приезда правоохранителей.

- В настоящее время правоохранителями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание правонарушителя и привлечение его к установленной законом ответственности, — сообщили в региональном УМВД.

