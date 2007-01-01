В ночь на субботу, 18 октября, российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку.

Над территорией Калужской области сбито пять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Владислав Шапша сообщил детали произошедшего. Четыре беспилотника уничтожили над Тарусским муниципальным округом, еще один - над территорией Медынского муниципального округа. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.

Министерство обороны также сообщило об отражении воздушных атак над другими регионами:

· 2 – над территорией Брянской области,

· 5– над территорией Республики Башкортостан,

· 3 – над территорией Московской области,

· по 2 БПЛА сбито над территориями Белгородской и Орловской областей,

· по 1 – над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей,

· 6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.