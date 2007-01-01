Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Калужской областью

В ночь на субботу, 18 октября, российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку.
Ольга Володина
18.10, 07:51
Над территорией Калужской области сбито пять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Владислав Шапша сообщил детали произошедшего. Четыре беспилотника уничтожили над Тарусским муниципальным округом, еще один - над территорией Медынского муниципального округа. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.

Министерство обороны также сообщило об отражении воздушных атак над другими регионами:

·        2 – над территорией Брянской области,

·        5– над территорией Республики Башкортостан,

·        3 – над территорией Московской области,

·        по 2 БПЛА сбито над территориями Белгородской и Орловской областей,

·        по 1 – над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей,

·        6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

