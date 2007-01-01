В Калужской области начальника водоканала будут судить за гибель рабочего
В пятницу, 17 октября, прокуратура Думиничского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 41-летнего начальника участка «Калугаоблводоканал».
По словам прокуратуры, он виновен нарушении правил безопасности при проведении строительных работ в селе Чернышено, которое привело к гибели человека.
— Начальник участка находился на территории объекта, не осуществил контроль за ходом работ и не обеспечил безопасные условия труда. В результате этого произошел обвал грунта в траншею, где находился 48-летний слесарь. Мужчина скончался на месте, - рассказали в ведомстве.
За нарушение предусмотрено наказание на срок до пяти лет лишения свободы.
