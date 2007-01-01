Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области начальника водоканала будут судить за гибель рабочего
Происшествия

В Калужской области начальника водоканала будут судить за гибель рабочего

Евгения Родионова
17.10, 15:53
0 652
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 17 октября, прокуратура Думиничского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 41-летнего начальника участка «Калугаоблводоканал».

По словам прокуратуры, он виновен нарушении правил безопасности при проведении строительных работ в селе Чернышено, которое привело к гибели человека.

— Начальник участка находился на территории объекта, не осуществил контроль за ходом работ и не обеспечил безопасные условия труда. В результате этого произошел обвал грунта в траншею, где находился 48-летний слесарь. Мужчина скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

За нарушение предусмотрено наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
8 оценили
13%
0%
0%
0%
13%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9XaE9tTk1yZXdZeDJUcEVscUNWZVE9PSIsInZhbHVlIjoiVy9iOHZUMkFrZFJidHhTSGwxbk5tanJ0U1ZVS09zNnovcnN6eFBMSElZOGwrdjFHTkRoam56b3dFWlM5SGN4dWFNZE1iUURPU0JQbkM5SUJqME05RGQrenB1ZUMyTUExTW5qZmdKVHgvaDUraWYvT1BtdnJCZVlTbGdNMFlXUWpFeXQ0SUoxdFlZTVdYNVN1VTJPdnNYNW50N2J4OWJ2elVrSWZuRmZRbFc0MUlJSEVWRVI4Z2tGby96M0dySEhOV2JqS3ZGTWtBZ0VhNnJCUG9qcGFMWGphZ3l1ZGZQSUZqVEJxNDBsaEhpU3dpYzcrVWlWVjNSc1Q1R2pJeTloMGp4Mk9vVkRvL05TZVEwOUkrcFowUzlCcUZlTUZrVjY5YzhBRlYyaG5yVDJVWXdEb3VGSUk1ck9QMTB6ZEV6NEFKMFVzRjZ2OGVJVDZ0UUY3VHFNQ1lETG80bllLeFZPYWtwTlNpenNjL0w2cFRFQlkzVGxpaS9HeUxQUUs0VDA2S205VDBGeVZCcksvSFN1SWkvOU43WTQraExwZmk0Z1RmdVdjVzZtaGsyVW5SQ3ltZUFnVGxsSEtoRDAxaVhCRiIsIm1hYyI6IjE2YTExODk3ODA3M2FkYmNhNmJhNDRmNzBkZjhiZWFmMTMxYjhhNGJjMGJjNjI1NjExM2I5NWJhN2VjODQ2NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNMSEUxYnQ4YUhqQ2FYQnA3TmdqdWc9PSIsInZhbHVlIjoieGtmbXM4NWdibjBneEYwTlUwd01SbjIxa1ZhUWRha1QveUtxNzExN2hQVnRFWExRMVpQaTk5amZXazBTOVA5R3dPNW16V1J5bXViOVIrQmlxd0x5MW5KSE0yeFJuS0JDT0wyQXJLVGJqUEMxMThoT3VkcVVsMVRsS2tmejFoNmhKbUVKaDJ4UTlXaEdFc3dxSUlvdnYxTUxhSmJSQVRHQ1dNWGNrd2dXaUZVUGRBUzlwOFpwSStkN0VkeHh5cmVIcUFzQkQ5eUVDdzYxb092T0lEZVpMTnNjc0NlV0Exend4bkUrUWxxdHVoeFBRUVhlcTVLdVI0MndVTG1SaEFhMkpFdERoYjQyNDJWd1ArTkdYZ2Q5V0VzazFqMTdFb0l3RGtFanpFWlNGbGZQaFdQclROaGIya1RLTWx1SzE4V2JjbkN3eVcwTmdzT2IyLzZjOXBJdzlSVTU1UGN6amtSODZUcW5CODM2QjZzR1Q0bWRDdDNxbFBsYzB4TklzcE1IaW56UUtCZktTU2VsTzNYWmI0c0x0bHpnQ0YvanJhZDN0ZDhCWEYxNFZMNWI3NUVGZW5QRzRVaGozYU9TdUJSQU1jdzRrekRhRzJjMDl6S0l4MHpDUU1XbGxJRURPVGt0ckVRVW1Odmh5M2IvWERNQi9FOUR4VDlCSEl4ODkrN1ZBbE9WbWxsRWk0c1lVYW42T1pLV0Z2MUhkQjd2TDZqSVVFQlplaHJIMUl6bWtoRi9zNnlMblZKVnpsaW1Rc1NWYitzVWY4VW1DV3dpUG4rak9QKzUrZVpyMHJkZmVua29lTjdEZ0Fmai80UE1qZUc5Tm04UEtaMmZFYmlmTzhLOCIsIm1hYyI6ImU2NGU3NjU4Njg2YjdmZjhiMThkMzcxZDViODAwYTk3MzhiNjkxNWYxYjQyMGNjZDFhM2M2ZmUyY2Y0YmFkNDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+