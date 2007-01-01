В Калужской области «Газель» сбила лося и протаранила легковушку

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Авария с участием дикого животного произошла вечером в четверг, 16 октября, на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе недалеко от границы с Брянской областью.

По предварительной информации, сначала лось бросился под колеса «Газели Некст». После этого грузовик отлетел в «Лифан».

В аварии есть пострадавшие, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства станут известны позже.