В Калужской области «Газель» сбила лося и протаранила легковушку
Авария с участием дикого животного произошла вечером в четверг, 16 октября, на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе недалеко от границы с Брянской областью.
По предварительной информации, сначала лось бросился под колеса «Газели Некст». После этого грузовик отлетел в «Лифан».
В аварии есть пострадавшие, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Точные обстоятельства станут известны позже.
