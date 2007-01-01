Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Ошибка на плане оставила многоэтажку в Калуге без электричества

Дмитрий Ивьев
17.10, 08:30
2 1027
Фото: Правобережье Калуги.
В четверг, 16 октября, проблемы возникли в доме №2 на улице Серафима Туликова.

Сотрудники водоканала вели работы на сетях и повредили электрический кабель, сообщили в официальном сообществе Правобережья.

Причиной называется то, что фактически кабель располагался совсем не там, где был на планах.

Ремонтные работы сразу же начались, но несколько часов вечером сотням калужан пришлось просидеть без электричества.

