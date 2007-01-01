В Калужской области водитель получил 4 года колонии за смертельное ДТП
В среду, 15 октября, прокуратура Ферзиковского района сообщила о признании 56-летнего местного жителя Смоленской области виновным в ДТП.
По словам прокуратуры, в результате ДТП на месте происшествия погибли 59-летний водитель и 90-летний пассажир автомобиля ВАЗ.
— В августе 2024 года мужчина управлял автомобилем «KIA SPORTAGE» на автомобильной дороге «Калуга -Тула», он выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ 21074», - рассказали в ведомстве.
Суд назначил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Также водителя лишили права управлять транспортными средствами три года.
