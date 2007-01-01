Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области водитель получил 4 года колонии за смертельное ДТП
Происшествия

В Калужской области водитель получил 4 года колонии за смертельное ДТП

Евгения Родионова
16.10, 18:10
0 456
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 15 октября, прокуратура Ферзиковского района сообщила о признании 56-летнего местного жителя Смоленской области виновным в ДТП.

По словам прокуратуры, в результате ДТП на месте происшествия погибли 59-летний водитель и 90-летний пассажир автомобиля ВАЗ.

— В августе 2024 года мужчина управлял автомобилем «KIA SPORTAGE» на автомобильной дороге «Калуга -Тула», он выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ 21074», - рассказали в ведомстве.

Суд назначил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также водителя лишили права управлять транспортными средствами три года.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRmYVZpYmpRMUdZMjZQcFl4MDY0dnc9PSIsInZhbHVlIjoicnI5VC94dlVKdmdMMVZUb3YzeEZZOUVLZC8zd21hWFB6cUIyc3Y2Rzl3UGZlTCtzZE15VXlDODdtd0V2YnFwcXNUTnFRbXhIbnRkN1FDdDVNMjYvcFUrMU1Va2lrRmFvd3ZGVjQyN0RpdHdPUTRvWndMMkJmdEl2c3lSMytNcndZTWxQSzlnWngrMEhZSHZaVno1dDJubEs3em5QR1NHeTNlRjRXblFhYWkwRWEvWFZFOG5KZzhqcUpTS3A3UkdvSjkxdUhXVml2Q1dMQmFyOXNPR1BSQitxdEJQbklaNTM4dFN3M0JZcXVHWDRIV2FrYmpxVzZHUzF1bkFEUVhYbHhjZWhlT1RTTHJKODNIZEFhcm5KQnVLb0FqcFE5UXowRnBPaWNqMm8rb2UvOEQ5S1VCdDFieGFqWGw0ZGNVZXc1cFlPRHd0QXFYVUxxVHpKQXpzNjQ4U01zcEc1YWw3TWNOaStYV1o4K0FDS2srTWpRa3dudENZNW5LUHl6ZG9mU1U4cVZMeUhLWFBDeG5JTGhqZEpGNXIzOXhWQkJ4UG42Ynd0VG5UZjBHeXZLVXBvZ2p4V1V3bFJlTGdPcjZ1biIsIm1hYyI6IjEyNGE3YTNiYWI5NjA1ZDkxZjdiM2ZmNjFkMmI4MGU0MDU4MDU3NWU0NjhhM2NkOTFjYzc3OTIzZmQ2YzhiMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijh3Vk5iQ1hLdWpWbW9WcmlqT2dlOVE9PSIsInZhbHVlIjoiSlNJeWIyVGtneld2NnhoRXo5MDJXTTcrUUdNVWowSHFqMWdjdXRGSzB0K0dLMG5zUmMzU2hweGd2M1h2MUErZmZxdnFKdkRRVWRJaUFaaGJRcHBSdE5FNVUvYnpZVFh4QmZSYzNkb1UwZThJUkJ0M3gyOHRRTEQvUzdha0l1cUhRaHpCK0RBaitORWMvR2tiN1IySXZqSkdyc1JKazFIbGMrWS84cS9uZGtXck5EdUVWc09KNFhiRHhzclFYSXlXcUdmcS8wY3hmeXRVYmlGZzJzdUIwSk85M3krUCs5TWVwRG51d1Vkb1JWYnlCbFVJNHA2WVZZck1jcU5tOEMrNHY1eXNGcFFpVS95bWNsVVc3ZWdWaVZhWWFJTHdtNGViYTZxOXM5ejN3MGVETzN1cm1IbW5qUXBSU3VXTGRFM1MrTHBzOHNCYzdrN3hhRk93bk9QUnVSYkp5NXlFQ1crM1NwdWlRMVJmdGI4RUFQeGNRQ1BRT2tlVjcwM0FxM21wMlF0UGo3Tmt4bVNyWGRoTEZvamNNL1RuK1kyNzV3YmI4OFh0OWZZUEs4TUNrU0lTTDQ2eFgzYWVmRVF3eW5Xd2l6TXdFem8wUjNoZnJPemdZVURhL1lkZVhlZk5tcWcwS3dJWGxWZy9LdkROYkRKZis5TytaMGFFNTFwYWFacG1UWm9Ma1VJcVhHSDVPUUNuV05CTkMwQmNxSjlMeXJXRjJlbmFueVhFTG5SeXAvK0hiTjVkQldCU2hVK0ZzRTZ1Q21YOVc4ZllKQVZ5MVFmaHBMZVh3aHk3aHFTajRLUnh6NHo4OVVGRHdqZldFN1JERVlXL2hYL3JjWkY1WTZIbCIsIm1hYyI6IjQxNjM4ZWVhYjkwMjI0ODQ0Mjk4Y2JlM2NhMTAwOWJhOGVlNTY5ZTMxZTc2NjZjNzZjYzJiZmIzYWNlN2Q0NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+