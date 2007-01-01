В Калуге ДТП на перекрестке попало на видео

Запись 15 октября опубликовало региональное управление МВД.

Сама авария произошла днем 14 октября на перекрестке улицы Тарутинской и Сельского переулка.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Форда Куга» ехал по Тарутинской в сторону центра, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Тойоту Рав 4».

Травмы получили водители обеих машин. Мужчине из «Тойоты» понадобилась госпитализация.

На водителя «Форда» составили административный протокол. Ему грозит штраф до 7500 рублей и лишение прав на год-полтора.