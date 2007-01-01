Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ДТП на перекрестке попало на видео
Новость дня Происшествия

В Калуге ДТП на перекрестке попало на видео

Дмитрий Ивьев
16.10, 10:17
0 957
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Запись 15 октября опубликовало региональное управление МВД.

Сама авария произошла днем 14 октября на перекрестке улицы Тарутинской и Сельского переулка.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Форда Куга» ехал по Тарутинской в сторону центра, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Тойоту Рав 4».

Травмы получили водители обеих машин. Мужчине из «Тойоты» понадобилась госпитализация.

На водителя «Форда» составили административный протокол. Ему грозит штраф до 7500 рублей и лишение прав на год-полтора.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklNdm4xUXloRi9WaFRtTDkvZ2d1dXc9PSIsInZhbHVlIjoieHNtcm9JdEUzV041Q2lJNmZCU0E2Rk5Fcy9hVmhmMTNNZlVObFZzdkp4VCtHcDZsYzlXa0xxYlo0RVhKdnRjRDkvME1BN3FsdDcwZWRSUXRzYUU0bmhyOGNVWUIvV0hQME1EU2t4M1EzcnR3NDZGMWY3eDBlZktUWWYyUGNMenZWUitwOURkODc5OGdITEZLV0J1eGpoV2d2NDdwNWMxeS9FYnorRzJZUGJRaFc2THVoZUR4ZE9vMnRhTWlMcVdQK3lrcEdMQWxjcVZLakdYYndLRmVpU0VPa1hkVmY0RnRlaXBMalhwQ0VMV21vdlpLemMwM3Y0VFIrSVIxV0tGTk04WFY4R1dPQTExT1hsRDRwTC81NkhjYzk1UzMxV0tNZ1cwYzBJZjlKTmdqM1ZHMmNRT3NwSU1KdTMydTAvTDNKRXMvUG5ZRlhoYU9DVEdFY2Q0S3U5alp4cVlLNW52OERTdUV0SXAraTc1cmNkSVg3UU51NXVkQXl0OWFCNmdWT3YwRG4veHorU2p1Zi9Od3huOUhwREJYN3ZHM01aUjEzTXMwWVZ6QWdMNEQ4aGlhVmdIbEpNWmh0SmFTYm1rZiIsIm1hYyI6ImMxMTFmNTJmODQ3MTMxMDg4MzA0MDI0OGY1OTgyMTY5ZDU5MTFkOWNjYzU1ODI3OGE3NWRhZDQ3ZjA2NWI4MDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlDdWIxVHZmOWtCV1Z5MWMzazcwRXc9PSIsInZhbHVlIjoiemJzaVpmUnlwUWpJL1RBTkNnK3IyQzVCc01mSGVZNmpsdG82R25lazZLUXduT2dZdHlDc1piTjZZS1V4VmhXQUQxcUVINHZYeU1CYTdYb0lRUHVzRDNkS3pRZExXbFBYT0syZnRXWWRMc3NUNVFGSVQxNC9TSjRVVTRJQUpyU3FRenJFd0lmZDRUNHFkOU0xK3JWVjlLK09KMFZpc1p6YTdSTWhZbGMyU2hKbmN1ZDVnM1c3WTR1TnU3UCtBRGVFN1VuWis5cWVHV3hidU1xVkwvdkt5ckpPSytNS2VxbENNcGFNblBTQ2o0V0lMdFc1MnYrQmh2aS9VNTlnUGxHekdSTndvb200TkxWaEVUU1hFeGUwSUowKzNrd3NhTDVETStHaExLMjJscC9DNlE0NEN6cGUwbWtjaFBhN2FPTHJGaHhUSjlsMmhEa3Y3MUtvazFpRGV2SUdYbEFYQWNCNUQ2eXhrLzJDNCtPZ21Mak1zZ3FDNDJvYjFkMWNZVGU2MXRLcHlvYXpUNGpWOTNhT1NxdmtZZXd4WVFHNVRzWUdkd1owWFRQcnVkMkxOWFJUak9GQ1BIUnIxNHFCTVB6MlpJTDRoSk9VaHlCeFgrb1daRnlMSTdlLy9ZQ3Y5U0s2RlBSbEZkKzJmakZFblpScm9kWTVjdEJaNEd4cGYzTTZIenN6YWlkNHBDZHdnb3VLSmk1WVJobStFdTl1c0syc1V5NGxiSjJEUXJ5NEZiUngybWlHMmU1NXZ3WmFDYkU0cStacWlwbFV5b25HeXFmNlp0MzVNNHNpUGo0bTViWE9wYlllbWl2NVVaWjhJTlpIcTdBemVWaUVmZmpqbGRicCIsIm1hYyI6Ijk2ODA0ZDI5MTI5ZTRlNTk3OTY2ZDAwYWVlNjVlOTFjOTQwMTlmYzMxNDQ5MDdlOWRlMjJiYzU5ZjUwNDE4MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+