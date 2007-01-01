В Калуге четыре машины разбились на улице Жукова

Как мы уже рассказывали, вечером 15 октября авария произошла недалеко от перекрестка улиц Жукова и Чехова.

В Главном управлении МЧС по Калужской области сообщили, что около 20:45 столкнулись «Опель», «Фольксваген Поло», «Фольксваген Гольф» и «Киа Спектра». Одна из машин снесла ограждение и врезалась в дерево.

По предварительным данным, в ДТП пострадали люди.

Причины происшествия устанавливаются.