Происшествия В Калуге четыре машины разбились на улице Жукова
Происшествия

В Калуге четыре машины разбились на улице Жукова

Дмитрий Ивьев
16.10, 07:36
Как мы уже рассказывали, вечером 15 октября авария произошла недалеко от перекрестка улиц Жукова и Чехова.

В Главном управлении МЧС по Калужской области сообщили, что около 20:45 столкнулись «Опель», «Фольксваген Поло», «Фольксваген Гольф» и «Киа Спектра». Одна из машин снесла ограждение и врезалась в дерево.

По предварительным данным, в ДТП пострадали люди.

Причины происшествия устанавливаются.

