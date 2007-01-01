В Калуге легковушка влетела в дерево на улице Жукова
Наши читатели сообщили о двух ДТП, которые произошли на одной дороге вечером в среду, 15 октября.
По данным очевидцев, в районе перекрестка с улицей Чехова – напротив почты – столкнулись три автомобиля. Одна из машин после этого снесла ограждение и врезалась в дерево.
Чуть ближе к повороту на Хрустальную столкнулись еще два автомобиля.
Движение в сторону площади Маяковского затруднено.
Точные обстоятельства устанавливаются.
