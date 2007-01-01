Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области пропал 69-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
15.10, 09:00
0 535
Во вторник, 14 октября, в селе Федотово Боровского района ушел из дома и не вернулся Михаил Хомченко. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где может находиться этот человек.

Волонтеры организовали поиски.

Мужчина был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, черную шапку, черные галоши. Его рост – 165 сантиметров.

Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
