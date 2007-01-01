Два человека пострадали в ДТП на северном въезде в Калугу

Эта авария произошла вечером в воскресенье, 12 октября. Подробности сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 19:45 31-летний водитель «Шевроле Круз» двигался со стороны окружной, проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Ниссан X-Trail».

Пострадали два человека. Травмы получили 55-летняя пассажирка «Ниссана» и 52-летний водитель этой машины.