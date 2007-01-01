Афиша Обнинск
Происшествия В Калуге завершили расследование дела о смертельном ДТП
Происшествия

В Калуге завершили расследование дела о смертельном ДТП

Дмитрий Ивьев
13.10, 12:44
Авария произошла 12 апреля на улице Гурьянова.

Молодой человек за рулём автомобиля Changan не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в опору линии электропередач. В машине находились трое его друзей - все родились в 2005–2007 годах, и никто из них не был пристёгнут, сообщили 13 октября в полиции.

После столкновения водитель не вызвал ни скорую, ни полицию, а просто ушел. Один из пассажиров позже скончался в больнице от полученных травм, ещё одному диагностировали тяжёлые повреждения.

Полиция быстро установила личность виновника. Выяснилось, что всего за месяц до аварии - в марте 2025 года - его лишили водительских прав за отказ проходить медосвидетельствование на алкогольное опьянение. Кроме того, экспертиза показала, что в момент ДТП он ехал с превышением скорости.

В ходе следствия молодой человек полностью признал вину. Сейчас дело передано в суд. До вынесения приговора он находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

