«Форд» перевернулся в Калужской области

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло в ночь на 11 октября на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

По предварительной информации, на 256 километре федеральной дороги 20-летний водитель «Фокуса» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Травмы в аварии получил 17-летний пассажир легковушки. Ему понадобилась помощь врачей.

