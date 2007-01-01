Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия «Форд» перевернулся в Калужской области
Происшествия

«Форд» перевернулся в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.10, 07:23
0 274
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло в ночь на 11 октября на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

По предварительной информации, на 256 километре федеральной дороги 20-летний водитель «Фокуса» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Травмы в аварии получил 17-летний пассажир легковушки. Ему понадобилась помощь врачей.

Тем временем в других регионах горят машины.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1qN1ZlOUMxNlF1TzFZUkM1bzg2T1E9PSIsInZhbHVlIjoiYXh3UkpNZ2pWbnNLbHh4Y1BJc0xwWUdwQVNZUmphcCtVYkU1L2xOYUMycnVXWmYwVzdQcngxUEJOeS92L2cvWEtMc1lPRW5wQlptUmwwa1ljVTBXTDlwSmRuWHhmVFRaVWVJS2V1UDJTcWRwOG1vOGhLaUJXaFUrRkkrR1NVamhyZXdIQk5qZjJ2bmlXY1lrZTZpZE5JZG5ZWHg0VVVWYmFCaEZIS2RYaGswZ3RBdko5bURwV1NrWWVCdzBoejA2M01Wd2F1ZjZKc25wY1lTcTh0aEQ1cDN4MTZFLzlXWHJxT1BEU3RSU1RBbGFaQnhra0VKVHF6RDY2VkhTTGZDWTNmVGRrUDZCVnpRSWR6eTZGYVdycVd2TUZYS0VNT1YxNjVudXJ4N0U0UG9LdmJtRHBrbXMwbzIxMjlyVDZwSitGdlpTUEdxM0lFWFFQSHpuZkxRN2dpdGN4R2hkNlZXK1ZHSk9hOEFxMXptcS9QQlBkeEFTSWRIYWhnbXlHdXdwbWRkNDJuUEtvajAvcjQ1c28yd1JqbTI1OEt1VStnUVBmNG5MZEVVa1dJcXl2NFhKM01ZbU1yek1YWC92alRoeCIsIm1hYyI6ImM0YzgxMjA5NDBmNzhiMjA1MTg0MjE1Yzc5MmRkZDkyMTA2ODg2MGE3ODFlZDkxM2U3MTg4YTM2MjMwNTg0MzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRjQlE4amNoZ0psTFBSNkloUWhRalE9PSIsInZhbHVlIjoia05lb2p1MU8xSHQrdVQ0NEtJcmVSWndEOHBCbkxXb0pWRXVqall3VmcyaWpQWEgwSGlscW44dXgvTXJoaXl5emJwcHBabnByM1ZRejd6RnV3YzBwNVJicGlTZzdLanlSRzVwTTI4Q2RYWmZ4NUF3SnZGcjlLbWRjcHY0QWszZk8zaGVjRHFJOCtlRGd3c2h0QVRHbFp4MnU0TmU5enhyZGh5NHBPSXpubE9NNWRyZzNpdXNoVjl4dngrdGJUR3BCQytXaFUvcEZacGRNZTdnNDB5ZHh6Zzc4Y2lOWmhnUUNJZ1MydzFsMG1RWWdZTjdLV3RsQmwxb0RoZzVHa05Pelh5OGorLytsNWVKK1hSYlBidm1jRE50QnVUeDlDR3RTaU5oZWtmR3A4N2NLalNTT2RaMHlzNkhoVzkvYkd5SlBCeHp1TEpMV3FMS1F3QTNtc2trRFBPaDJFZFJHTE5rYWx6WVlsSzk3RDBQM1d6ZXNCSjgyYlFrUzNXTG9GeW5zQXUyVlZlSkR3TE5CRGI5TnI1SXd3Q1hzb1VLbVhGbERVdGl5R1ZWaksvc2lqR1pHR1dhVWdDUHhkS1ZJcVA2L2RVVWNqV0o1azhaUEQ2WXVNNFpkTlZ1NHZwaGpqS3NoOEQ4UVJwcVMvS2xSb3h0YVFxeG9iMEFuQWNzbDZLbDZyTzd2TXZudWUrM0U3ampZRWR0VUhsSFJOYnRMOHIvYmsyY01McTNPbXhwSnpDK25LVXdRQllSNXdrNTVHUzA3SjhNQ2o0bzl2N1NBbmY1Y3BiYTl3ZGdqNmQvNSsvZG9QUVZXKy82YkdnTTF2MS9oMzNlUFJBTUZQa2JxNkZrUSIsIm1hYyI6IjYxZWZhYjM2ZTU0ZjYwMGVkYThmNTMwMzJiYjAyNzc0NWUxZDlmODYyNGQ0NTJlOTE1ZGRkYjM3NmVmNDVjYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+