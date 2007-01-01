«Форд» перевернулся в Калужской области
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло в ночь на 11 октября на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.
По предварительной информации, на 256 километре федеральной дороги 20-летний водитель «Фокуса» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Травмы в аварии получил 17-летний пассажир легковушки. Ему понадобилась помощь врачей.
