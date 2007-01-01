Афиша Обнинск
Происшествия

Авария создала многокилометровую пробку под Калугой

В воскресенье, 12 октября, на развязке южного и северного обхода Калуги в районе Анненок произошло серьезное ДТП.
Ольга Володина
12.10, 15:29
0 1064
Читайте KP40.RU:
Легковой автомобиль врезался в барьерные ограждения, разделяющие полосы движения, что привело к полному перекрытию дороги.

На месте происшествия работают спасатели МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Движение на участке парализовано, образовалась многокилометровая пробка, растянувшаяся в обе стороны от места аварии.

Водителям, которые планировали проезд через этот участок, следует заранее скорректировать свои маршруты, чтобы избежать длительного простоя в заторе.

