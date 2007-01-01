В Калужском Турынино мотоциклист врезался в автомобиль
12 октября в Калуге на улице Советской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Около 11 часов утра мотоциклист, управлявший транспортным средством «Рейсер», столкнулся с автомобилем «Лада Веста», который совершал резкий разворот с обочины.
В результате столкновения мотоциклист с силой ударился об автомобиль и перелетел через его крышу. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
