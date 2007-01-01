Полиция нашла водителя, который сбил дорожное ограждение в Калуге

Благодаря сообщениям граждан, было установлено, что 11 октября, в субботу автомобиль врезался в металлическое ограждение и уехал с места происшествия

Происшествие зафиксировано на улице Зерновой возле дома №1 около шести утра.

Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» 1967 года рождения снес металлический забор и, не останавливаясь, полетел дальше с его остатками на капоте.

На улице Тарутинской машина была остановлена сотрудниками ДПС. У водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения.

Автомобиль изъят, на владельца составлены протоколы по целому ряду административных правонарушений.