Тарусянина будут судить за нападение на полицейского
В пятницу, 10 октября, прокуратура Тарусского района сообщила о направлении в суд уголовного дела о применении насилия к представителю власти.
По словам прокуратуры, 51-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, публично оскорблял сотрудников полиции.
— В июле мужчина находился на территории базы отдыха в Тарусском районе. По дороге в отдел он схватил рукой шею сотрудника полиции и сдавливал её, - пояснили в ведомстве.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
