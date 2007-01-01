Афиша Обнинск
Происшествия

Тарусянина будут судить за нападение на полицейского

Евгения Родионова
10.10, 21:41
В пятницу, 10 октября, прокуратура Тарусского района сообщила о направлении в суд уголовного дела о применении насилия к представителю власти.

По словам прокуратуры, 51-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, публично оскорблял сотрудников полиции.

— В июле мужчина находился на территории базы отдыха в Тарусском районе. По дороге в отдел он схватил рукой шею сотрудника полиции и сдавливал её, - пояснили в ведомстве.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

