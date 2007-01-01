Афиша Обнинск
В Калуге назвали причину ДТП с перевернувшимся «Фольксвагеном»
Новость дня Происшествия

В Калуге назвали причину ДТП с перевернувшимся «Фольксвагеном»

Дмитрий Ивьев
10.10, 16:19
Эта авария произошла около 23:00 в четверг, 9 октября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».

По предварительной информации полиции, 21-лений водитель «Фольксвагена Поло» ехал со стороны Мстихино в сторону Киевской трассы, не справился с управлением и врезался в две припаркованные машины. После этого «Фольксваген» перевернулся.

В больницу попал молодой автомобилист, управлявший «Фольксвагеном».

