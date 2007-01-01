В Калужской области бывшего инспектора ДПС осудили за взятку

В четверг, 9 октября, прокуратура Мещовского района сообщила о вынесении обвинительного приговора инспектору дорожно-патрульной службы.

— В июле 2024 года 31- летний мужчина получил от водителя взятку в размере 40 тысяч рублей за непринятие мер по привлечению его к административной ответственности, - уточнили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Нарушителя лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на 3 года.