В Калужской области женщину оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов
В четверг, 9 октября, прокуратура Жуковского района сообщила вынесении приговора местной жительнице. 46-летнюю женщину признали виновной в организации фиктивной регистрации мигрантов.
— В период с марта по май 2025 года подсудимая в совершала незаконные действия по фиктивной регистрации иностранных граждан по месту своего жительства, а также незаконные действия по фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания, - утверждают в ведомстве.
Суд назначил денежный штраф в размере 150 тысяч рублей.
