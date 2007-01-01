В Калужской области осудили мужчину за незаконный ввоз рабочих
В среду, 8 октября, прокуратура Сухиничского района сообщила о вынесении приговора 44-летнему жителю Брянской области. По их словам, он создал схему по нелегальному привлечению иностранцев к работе.
— Мужчина занимал должность заместителя руководителя строительной компании. Вместе со своим подчиненным нанял иностранных граждан для работы на ремонте поликлиники в городе Сухиничи, - рассказали в прокуратуре.
— Обвиняемый нашел людей, желавших работать без официального оформления, взял с них плату за трудоустройство и даже предоставил им квартиру для проживания, - пояснили в ведомстве.
Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь