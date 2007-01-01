Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области река окрасилась в голубой цвет и покрылась пеной

Евгения Родионова
08.10, 17:42
В среду, 8 октября, жительница города Белоусово оставила комментарий на странице губернатора Калужской области в мессенджере «Телеграм» с просьбой оказать содействие в решении проблемы с выбросами в реку.

По её словам, в водоём опять что-то сбрасывают.

— Опять идёт сброс в реку Дырочная. Река голубого цвета с пеной. Животных жаль, - переживает женщина.

Министерство природы Калужской области отреагировало оперативно:

— Наши специалисты выедут на место в ближайшее время для обследования, - пообещали в ведомстве.

