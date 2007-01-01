Афиша Обнинск
Происшествия

Жителя Медынского района оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу сигарет

Евгения Родионова
08.10, 15:28
В среду, 8 октября, прокуратура Медынского района Калужской области сообщила о вынесении приговора 49-летнему местному жителю. Его признали виновным в продаже табачной продукции без обязательных акцизных марок.

По словам прокуратуры, с августа 2024 года по январь 2025 мужчина организовал в одной из торговых точек Медыни нелегальную продажу сигарет.

Суд назначил штраф в размере 300 тысячи рублей.

— Изъята продукция около 2,5 тысячи пачек сигарет, - добавили в ведомстве.

