Жителя Медынского района оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу сигарет
В среду, 8 октября, прокуратура Медынского района Калужской области сообщила о вынесении приговора 49-летнему местному жителю. Его признали виновным в продаже табачной продукции без обязательных акцизных марок.
По словам прокуратуры, с августа 2024 года по январь 2025 мужчина организовал в одной из торговых точек Медыни нелегальную продажу сигарет.
Суд назначил штраф в размере 300 тысячи рублей.
— Изъята продукция около 2,5 тысячи пачек сигарет, - добавили в ведомстве.
