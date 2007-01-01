Афиша Обнинск
Калужанина будут судить за смертельное ДТП
Происшествия

Калужанина будут судить за смертельное ДТП

Евгения Родионова
08.10, 16:24
0 536
В среду, 8 октября, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела по ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, в апреле 22-летний местный житель находился за рулем автомобиля. При движении по проезжей части со стороны ул. Карачевской в сторону ул. Путейской улицам Калуги он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.

— В результате происшествия 18-летний пассажир получил серьёзные повреждения, а его 19-летний друг скончался в медицинском учреждении, - сообщили в правоохранительных органах.

По словам прокуратуры, обвиняемому грозит серьезное наказание до 12 лет лишения свободы.

