В Калужской области две «Нивы» разбились на туманной трассе
Утром в среду, 8 октября, авария произошла на федеральной дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.
Около 7:15 на 196 километре трассы – это участок между Муромцево и Бабынино у деревни Бесово – столкнулись два автомобиля «Нива», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Над дорогой в этот момент наблюдался туман, видимость была ограничена, сообщают очевидцы.
Спасатели рассказали, что в результате ДТП есть пострадавшие.
Обстоятельства устанавливаются.
