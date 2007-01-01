В Калужской области две «Нивы» разбились на туманной трассе

Утром в среду, 8 октября, авария произошла на федеральной дороге М3 «Украина» в Бабынинском районе.

Около 7:15 на 196 километре трассы – это участок между Муромцево и Бабынино у деревни Бесово – столкнулись два автомобиля «Нива», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Над дорогой в этот момент наблюдался туман, видимость была ограничена, сообщают очевидцы.

Спасатели рассказали, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Обстоятельства устанавливаются.