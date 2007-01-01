В Калуге украли космонавтика

В понедельник, 6 октября, стало известно об исчезновении фигурки в сквере 50 лет ВЛКСМ на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

- Его явно не демонтировали с целью сберечь - это именно кража, явное преступление, - заявили авторы проекта. - Мы верим, что малыш Андрей скоро найдется, а безответственный преступник получит своё наказание по всей строгости Закона.

Ранее в Калуге уже воровали космонавтиков на улице Суворова, в сквере Карпова и в Центральном парке культуры и отдыха.