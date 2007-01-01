Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге украли космонавтика
Новость дня Происшествия

В Калуге украли космонавтика

Дмитрий Ивьев
07.10, 10:45
3 552
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 6 октября, стало известно об исчезновении фигурки в сквере 50 лет ВЛКСМ на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

- Его явно не демонтировали с целью сберечь - это именно кража, явное преступление, - заявили авторы проекта. - Мы верим, что малыш Андрей скоро найдется, а безответственный преступник получит своё наказание по всей строгости Закона.

Ранее в Калуге уже воровали космонавтиков на улице Суворова, в сквере Карпова и в Центральном парке культуры и отдыха.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
14 оценили
43%
0%
14%
0%
21%
21%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdMS2lkb2FFeW1SRG9XWGkvdmNjZkE9PSIsInZhbHVlIjoiUm5kNjZOUUpOR1FxRTl5Z3p6VEkxMDJKRzNqVEl0NVlweG1udmhObytzT1hHREppSHNTTFNPZjhzZTVxMDhKNmZ2RXowTHlQeXF2d0d2MTgwTEdiQzNKMXp6emx1ZlNiM2N1MGhhWkdtMmk0bGNJZXdyRHVMWDNJSHI0UndxdTZGM3E4WFh2Umg0OHM3ZjlSVm1qRmlWRWllY2RPeUR0ai8wRHVwQnR4TXkrRnd4ZzlaNHdZdVBsbWYrb1cxVGJWaHViVUE0dnNTd0JGZkliL3M3T3FGb2gydXFlY0pndkxlT1hGb2Y1cmdVL0dnd1RnVkJlQVhvdDFuREhIc3RhQk9zQmo1K0NSa1FCQzcxeDZCVFVnaW9pQVFFdmtiMml4NmF1T0NXRHRlYU9OaHJXamdna1FrMEh5T3NrMkJRc01VUE1JK1dpb3B6NENCa3BBUExXTStTNVBiVEtsZGZqd01uMGRCL2ZvLzNEY25BanJnekdqRzJKcDNUQTNKcWVHZTNYSTJvNUJIWHVabGNTNUZNN0d4TnRMVWhrNVdSOWN2c1k1UlI1MWp4VjlGenQyVktiQ21Ka2hHR2JsY2hrTyIsIm1hYyI6IjNmNThkZDJkNmU5ZTcxZTdlMzdmODE2ZWU1NGJiMDBhYzNlODFjYmMwM2FlZWJhZjFjZjUxNGYyODM3OTYyNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkYwNDU5VFBGL2FqMU5ORCtPY3ZCT0E9PSIsInZhbHVlIjoiVFR3MTI2VEJQby9QV3RyYUZGZ0MzSlZ5YTVmRGRKNkJRR3dxN0RxN21VRmZjZmRXSzFpbGRvcVdLWDRHeE00OEUyMVMrLzVOTHZwb3NUeGd5ZmJZNmpZMFNwU09CZXZseU5qKzZaOHIxVWQ1Z2JqWmVpeTA4UGN1VWZTejFwR2tLMFdlWTZ5SzZ1aGJxMDVoTFVwYW9rZzlrb0JkUmpEeTVoNS9JTlk5Ymd0d3k1MHR3VDUvZXZVZUR3bC9OUnRyM09RTVVidGcwemFURWxBMjVDM21TWUQxQVpweUZyL2duMndHV1pSaWp3dTcybDYzVlZCS3lOaEZaeUVxY1VPcU5sMk53aEpzaktjRlJsRGw5Mk4zbyt0MzYyU2hIcjU5UXduazllTlY0Wng5Ri81alRjL25UNnQ1YjZYcDZ6c3A5TE5Bb29ncTZ0cC81Y2lkdWRmSEJDOHRQZ0pOc0hJOSt2NE1SQ0JxLythQXBUQ2c4WjhPeEdJcnNlZ2dycUFLTERUTWxDWnVzemR4cVNlMEl5ZlhyOEtJQzdxMVdJMGtuRnpBVnlSOFdqTzJpd21ULzR3RWFCU0h3RlV4YWM3S0FUMjUzOEFGTWhQWGQ4Qm85WDAvQVdUNkQ0WjJjUDV0TElIVjA5bFFtb2RWMGVWRit3U3VoNndvNnZkbXFLSnU2ZyswSjNyK3pOTzkybkw3Nk5WbWw1Yk8xYndpT2dCM3lnajQwTHV6WGE5MDdFKzFoZ3M5eXRPK0NER1g4aStNS3ZjL0ZyWmFnL256alZMNzBTM0xLdUFnUE5SUVZXeGdTdWkzNWtVTGRQZzMwd0RWaGFhMEUyQlh6UDVPamZOSyIsIm1hYyI6ImFkZTVhOWI1ZWYyMzA5OWJkMWEzMjFmMmRjODgxOWFjMzQyOGIyZTcwY2ZjYWQ4M2QwNTdlYmY5NDNiOThmNWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+