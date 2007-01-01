Афиша Обнинск
В Калужской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе
Происшествия

В Калужской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе

Дмитрий Ивьев
06.10, 11:15
Вечером в воскресенье, 5 октября, на федеральной дороге А130 рядом с Медынью столкнулись «Хендай Солярис» и «Киа Церато». Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, около 20:50 19-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа».

Травмы получили шесть человек: молодой водитель «Хендая», два его пассажира 17 лет, 39-летний водитель «Киа», а также 36-летняя женщина и трехлетний ребенок из «Киа».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

дтп
