В Калужской области обломки беспилотника повредили жилой дом
Новость дня Происшествия

В Калужской области обломки беспилотника повредили жилой дом

Дмитрий Ивьев
06.10, 09:20
0 761
Инцидент произошел утром в понедельник, 6 октября, в Малоярославецком районе.

Силы ПВО сбили беспилотник, рассказал губернатор Владислав Шапша.

- При падении обломков в одном из населенных пунктов повреждено остекление жилого дома, - пояснил глава региона. - Пострадавших нет. Администрацией муниципального округа будет оказана необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа.

Ранее в ночь на 6 октября были сбиты два БПЛА.

Новости по тегу
бпла
