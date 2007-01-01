В Калужской области обломки беспилотника повредили жилой дом
Инцидент произошел утром в понедельник, 6 октября, в Малоярославецком районе.
Силы ПВО сбили беспилотник, рассказал губернатор Владислав Шапша.
- При падении обломков в одном из населенных пунктов повреждено остекление жилого дома, - пояснил глава региона. - Пострадавших нет. Администрацией муниципального округа будет оказана необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа.
Ранее в ночь на 6 октября были сбиты два БПЛА.
