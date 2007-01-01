Силы ПВО уничтожили два дрона над Калужской областью

В ночь на 6 октября система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотников на Калужскую область.

В ночь на 6 октября система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотников на Калужскую область. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, два вражеских БПЛА были уничтожены над территорией Дзержинского муниципального округа.

На местах падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

В связи с угрозой воздушной атаки с 5:00 до 8:00 6 октября в аэропорту «Калуга» действовали временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов.

По информации Министерства обороны РФ, за минувшую ночь силы ПВО в целом по стране уничтожили 251 беспилотный летательный аппарат. Помимо Калужской области, массированные атаки были зафиксированы в нескольких регионах: