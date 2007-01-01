В Калуге две девушки пострадали в столкновении «Киа» и троллейбуса

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Моторной и Платова в Калуге вечером в субботу, 4 октября.

По предварительной информации, 22-летняя девушка за рулем «Киа Рио» ехала по Платова со стороны Грабцевского шоссе и на перекрестке не пропустила троллейбус №6. После этого «Киа» отбросило на припаркованную «Шкоду».

В больницу попали юная автомобилистка, а также ее 19-летняя пассажирка.